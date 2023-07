Un couple sauvé des flammes par trois policiers à La Louvière

”Un inspecteur principal de police, Monsieur Sébastien Di Fazio, ainsi que deux inspecteurs de police, Madame Vanessa Donda et Monsieur Julien Cabo, se sont rendus sur place, rue de Longtain”, a communiqué la zone de police de La Louvière. “Dès leur arrivée, ils trouvent une dame âgée sur le trottoir, présentant des brûlures aux pieds et aux jambes. Cette dame est prise en charge par l’inspecteur de police Vanessa Donda. Il leur est ensuite signalé qu’une personne âgée est alitée dans une pièce à l’arrière de l’habitation. L’inspecteur principal Sébastien Di Fazio et l’inspecteur Julien Cabo se précipitent dans la ruelle pour tenter de porter secours à cette personne. Cependant, ils sont dans l’impossibilité de pénétrer dans l’habitation par la porte principale qui est en proie aux flammes.”

Par la fenêtre

Les deux policiers ont gardé leur sang-froid et ont trouvé une autre solution pour atteindre la personne coincée par les flammes. “Ils se sont alors dirigés vers la fenêtre de l’habitation, située au bout de la ruelle, et ont aperçu la personne alitée. La fenêtre est rapidement brisée, laissant échapper une chaleur intense et une épaisse fumée jaune dans la pièce. Ils comprennent que le temps est compté pour sauver cette personne. Les deux policiers se sont relayés pour extraire la personne par la fenêtre. Cette dernière a été prise en charge par les ambulanciers. L’officier pompier a ensuite confirmé que sans cette intervention rapide et risquée, cette vie n’aurait pu être sauvée.”

Selon le lieutenant des pompiers, l’origine de l’incendie provient d’une tour d’ordinateur dont les câbles électriques auraient surchauffé.