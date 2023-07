Nouveau stade à La Louvière : la finalisation de la convention entre la Ville et la RAAL reportée

Trois mois plus tard, le dossier semble aller pour le mieux. "Les contacts avec les entrepreneurs et les installateurs avancent bien. Nous sommes en train de rassembler les devis pour chacun des 286 postes. L’objectif des 16 millions d'euros devient de plus en plus réaliste", a déclaré Salvatore Curaba sur les réseaux sociaux. "L’enquête publique a été clôturée de manière assez positive et les discussions avec les banques sont en cours."

Seul point pas vraiment noir mais plutôt gris, le fait que les discussions entre la RAAL et la Ville soit encore en cours de finalisation concernant la convention. "On espérait que le dossier du permis puisse passer au conseil communal de fin juin. Tout avait été planifié pour y arriver. Malheureusement, c’est reporté à fin septembre ce qui engendre trois mois de perdu dans le planning. Cela risque de compromettre la fin des travaux pour juin 2025 mais c’est encore possible. On espère toujours un début des travaux pour début 2024."