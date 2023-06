La Louvière : Duferco ne veut plus ni du PTB, ni de personne d’autre, dans le Parc Boël

Le PTB louviérois revendiquait ainsi le fait que le Parc devait revenir aux Louviérois sans attendre la passation d’acte entre la Ville et Duferco et demandait sa réouverture au public dès l’été. Dans un communiqué, Antoine Hermant avait également rappelé que “Duferco avait reçu le Parc pour l’euro symbolique et que ce patrimoine avait été créé grâce à la richesse produite durant des années par les travailleurs de la région.”

Un mois après les faits, et alors que le PTB a fait la demande, formelle cette fois, auprès de la société de visiter le parc lors de la journée festive du parti prévue le 1er juillet, Duferco Wallonie démonte un à un les arguments du PTB et prévient : “à ce stade, vu l’intention d’achat confirmée par la Ville, les visites sont strictement réservées aux équipes projet de la Ville afin d’établir un plan d’aménagement”, a indiqué Olivier Waleffe, administrateur délégué de Duferco Wallonie qui gère le Parc Boël.

Pas de rachat à un euro symbolique

Premier argument démenti, le fait que le Parc Boël aurait été acquis pour l’euro symbolique. “Non, le parc Boël n’a pas été acheté pour 1 €. Le parc Boël et son château, tous les deux à l’abandon et insalubres au moment de la reprise par Duferco, faisaient partie d’un ensemble d’actifs, ceux de la société H-UGB, pour Hoogovens – Usines Gustave Boël. La famille Boël, en fortes difficultés avec ses activités sidérurgiques louviéroises, avait en effet cédé le contrôle de la société au groupe néerlandais Hoogovens. Le sauvetage de l’activité fin des années 90 et 2000, alternative à une faillite brutale qui se dessinait, aura donc nécessité un plan social et des investissements audacieux de 100 millions d’euros, et non un achat à 1€.”

Si Duferco ne nie pas que le Parc est bien entretenu, par contre, il n’est pas sécurisé. “Le château et son parc étaient insalubres lorsque Duferco s’est saisi de la question d’une possible rénovation. Une rénovation ne se conçoit pas sans un entretien récurrent, tant du château que de ses abords immédiats. Un entretien réalisé depuis près de 20 ans. Bien sûr, 21 ha de parc, dont une partie n’est pas entretenue, cela fait beaucoup d’arbres, et quelques chutes par grand vent. Certains arbres aussi sont insalubres.”

Enfin, pour Duferco Wallonie, le parc Boël n’appartient pas à 49 % à la Région wallonne. “Le droit des sociétés est clair à ce sujet. Une société est une personne morale et ses administrateurs ont l’obligation de veiller à son intérêt et à sa viabilité. Le parc Boël appartient bien entendu à 100 % à Duferco Wallonie et fait partie des actifs qui contrebalancent l’ensemble des passifs de la société.”