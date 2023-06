La Louvière : le Pass P’tit Loup désormais disponible aussi pour les élèves de maternelle

Dès la prochaine rentrée scolaire, le parcours sera étendu aux élèves en 2e et 3e années maternelles avec des spectacles et des animations adaptées à leur âge. Les plus petits partiront notamment à la rencontre de personnages bien ancrés dans l’histoire locale : les Vieux luneux. Ces marionnettes portées sont nées en 2018 suite à un projet de participation citoyenne mené dans le cadre de la 7e édition du spectacle urbain Décrocher la lune.

L’animation proposée comprendra un “Croissant de lune”, pour découvrir l’univers de la marionnette, ainsi qu’une animation créative en lien avec les thématiques dégagées dans le spectacle et propre à chaque personnage. Cette proposition d’animation est le fruit d’une collaboration entre la Ville de La Louvière et “la Compagnie des Vieux luneux”, issue de l’asbl Décrocher la lune. Elle a pour but d’éveiller la sensibilité culturelle des élèves et de développer leur créativité.

En primaire aussi

Dès la prochaine rentrée, les élèves de 1ère primaire pourront quant à eux visiter le centre de la gravure et de l’Image imprimée pour un parcours ludique dans le musée suivi d’un atelier. Les élèves de deuxième année pourront assister à plusieurs spectacles présentés par Central. Pour les classes de troisième et quatrième primaire, c’est au centre de céramique Kéramis, avec une visite du musée et un atelier poterie, et au Mill que ça se passera. Les classes de 5e et 6e auront quant à elles le choix entre le musée de la mine et du développement durable de Bois-du-Luc, les ascenseurs du canal historique du Centre et le Centre Daily Bul pour animer leur année scolaire.