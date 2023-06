Les bénévoles de la SPA La Louvière manifesteront devant le palais de justice de Mons pour la survie d’Iron

Deux ans après et alors que la maman de la petite Talya passera de nouveau devant le tribunal ce mardi, le sort du chien pourrait bien être décidé. “Ce que nous craignons, c’est qu’il soit décidé qu’Iron, dont rien ne prouve qu’il a participé au meurtre de Talya, soit remis sous la responsabilité de la maman de Talya, ce qui reviendrait à le condamner”, nous explique Gaëtan Sgualdino. “Via son avocat, elle a en effet fait savoir qu’elle préférerait l’euthanasier. Or, ce chien, il est chez nous depuis presque deux ans, est tout à fait sociable et, même si le risque zéro n’existe pas, ne représente a priori aucun danger pour l’homme. Il serait même prêt à rejoindre une famille, même un comportant des enfants de plus de douze ans.”

Deux rapports positifs

C’est en tout cas ce que démontre la vétérinaire comportementaliste Joëlle Hofmans qui, par deux fois, a remis un rapport positif concernant Iron. Le premier à son arrivée au chenil de la SPA, le second il y a quelques semaines. “Nous avons tenté en vain de faire apparaître ce document dans le dossier en cours mais on nous a clairement signalé qu’il n’en sera pas tenu compte.”

Ce mardi, la cour sera notamment amenée à sceller le sort du chien. “A priori, deux solutions sont possibles. Soit la saisie est levée et le chien serait susceptible de retourner auprès de sa maîtresse, soit sa garde nous est confiée, nous laissant la responsabilité de le mettre à l’adoption ou pas.”

Les bénévoles de la SPA La Louvière manifesteront ce mardi pour la survie d'Iron. ©Thomas Donfut

Pas de risque

Pour la défense de la maman de Talya, même si rien ne prouve qu’Iron ait participé au drame, rien ne prouve le contraire non plus. “On ne saura probablement jamais ce qui s’est passé le soir du drame mais ce qui est certain, c’est que Iron avait des traces de sang sur lui lorsqu’on l’a retrouvé et que les experts ont trouvé un cheveu de la petite entre ses dents”, nous avait signifié David Gelay il y a quelques semaines au lendemain de l’appel. “Pour ma cliente, qui est toujours propriétaire du chien, il n’est pas question de prendre de risque et, même si elle aime les animaux, le remettre dans une famille comporterait un trop grand danger.”

Ce mardi, les bénévoles de la SPA La Louvière manifesteront symboliquement devant le tribunal ce mardi midi pour marquer leur soutien à Iron dont le sort pourrait être scellé à l’issue de l’audience.