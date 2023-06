Houdeng : Alors que le secteur est en grande pénurie, le Forem forme des chauffeurs poids lourd ukrainiens

Récupérer leur permis

C’est dans ce cadre que cette semaine, le Forem a donc formé douze ressortissants ukrainiens afin qu’ils puissent récupérer un permis européen valide et donc rentrer dans le marché du travail. “Former des ressortissants étrangers déjà détenteurs du permis C, cela fait partie des solutions pour réduire l’étendue de la pénurie des chauffeurs poids lourd”, explique Denis Demany, de la société houdinoise Jubile Invest. “Nous espérons pouvoir en convaincre quelques uns de rejoindre nos rangs. Actuellement, il nous manque une dizaine de chauffeurs pour que notre équipe soit au complet. C’est un métier dur qui a des horaires contraignants et donc il faut être bien préparé pour ça. On constate que beaucoup de candidats obtiennent leur permis mais quittent le métier assez rapidement finalement.”

D’autres solutions sont possibles pour attirer des candidats dans les entreprises de transport et de logistique. “Depuis cinq mois déjà, nous avons parmi nos chauffeurs un ressortissant ukrainien et même si la barrière de la langue peut parfois sembler un obstacle difficilement franchissable, on parvient à trouver des solutions et cela se passe très bien avec lui”, nous a confié Jacques Lenoble de l’entreprise namuroise Eurotraffic.

Après une remise à niveau de leur permis, les douze chauffeurs ukrainiens qui ont participé cette semaine à l’action menée par le Forem seront sur le marché du travail dès le 1er juillet et ce malgré le fait que la plupart ne parlent pas français. D’ici cette date, une formation express en vocabulaire spécifique au métier de chauffeur poids lourd leur sera donnée.