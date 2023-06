La Louvière : “la braderie de juin, un moment primordial pour les commerçants du centre-ville”

Des commerçants pour qui ce week-end de braderie est véritablement crucial. “Ça l’est d’autant plus pour les commerçants de détail, par exemple, de vêtements, plus encore que pour l’HoReCa qui ont d’autres événements durant l’année dont ils peuvent profiter”, nous explique Medhi Mrakha, président de l’UCIL, Union des Commerçants et Indépendants de La Louvière. “Hormis les périodes de solde légale, la braderie est le seul moment où les commerçants peuvent vendre leur marchandise avec des réductions importantes. De plus, le fait que tout ait lieu en même temps à savoir le jogging, la foire et les fêtes de la musique, soit des événements qui drainent beaucoup de monde dans le centre-ville, l’émulsion est grande et le nombre de clients potentiels augmente du même coup.”

Pour la braderie de cette année, l’UCIL va animer les rues louviéroises avec des châteaux gonflables, des échassiers etc... “On a fait le choix d’organiser cette braderie du vendredi au lundi pour permettre aux commerçants de vendre leur stock plus longtemps… mais aussi pour que les clients puissent faire de bonnes affaires. Pour les commerçants, ce week-end de braderie est d’autant plus important que, même si les soldes de juillet arrivent bientôt, une telle affluence ne se reproduit pas forcément plusieurs fois dans l’année pour eux.”

En plus de la braderie et du jogging, les fêtes de la musique animeront l’hyper-centre vendredi avec une série de concerts dès 18h. L’Indigo Band, le Move de rue, le rappeur polonais Eazy Dighizy, Elia Rose ou encore le collectif musical C-Sides se succéderont sur la scène. Tout le week-end, des concerts se tiendront un peu partout en ville ainsi que dans des cafés participants.