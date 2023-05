La première association réunissant sourds, malentendants et entendants en lice dans le concours de Générations Solidaires

L’asbl Générations solidaires a lancé la 7e édition de son appel à projets en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. 139 projets ont été reçus dans le cadre de ce nouvel appel. Un jury se chargera d’élire les trois projets lauréats et les cinq écoles qui recevront un prix. Le public aura également son mot à dire puisqu’il pourra voter pour ses cinq projets favoris. Une mention spéciale sera remise suite à ces votes.

C’est dans ce cadre-là que l’association SEEC (Sourds et entendants Ensemble Centre) a soumis leur projet. “Le projet débute dans la région louviéroise. Il sollicite la participation bénévole de personnes sourdes, malentendantes et entendantes pratiquant la langue des signes pour aider les sourds et malentendants dans l’accompagnement psychologique, administratif et social de la personne. Des moments de rencontres, d’ateliers de sensibilisation et d’activités ont débuté cette année. Certains centres existaient déjà en Belgique mais pas encore dans notre région”, indique l’association.

Les citoyens souhaitant soutenir ce projet peuvent d’ores et déjà voter pour le projet sur le site de Générations solidaires. Le jury se chargera quant à lui d’élire les lauréats.