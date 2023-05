Un événement unique rendu possible grâce à l’asbl carolo Mirkotovic Racing qui va permettre, à l’image de ce qui s’était déroulé l’année dernière à Manage et à Mons avec la star du ballon rond Ronaldinho, à de nombreux fans de rencontrer celui qui fût le plus jeune boxeur) remporter le titre de champion du monde alors qu’il n’avait que 20 ans.

Véritable légende du ring, Mike Tyson avait notamment défrayé la chronique lors d’un combat en 1997 durant un combat contre Evander Holyfield lors duquel il avait arraché un bout de l’oreille de son adversaire.

Au programme de cette surprenante soirée, la présence de Mike Tyson bien entendu mais aussi, selon le ticket possédé, la possibilité de prendre une photo avec lui mais aussi de réserver une table de maximum 10 personnes.

Une rétrospective de la vie et de la carrière du champion américain est prévue de même qu’une vente aux enchères exclusive et dédicacée sur place. Le tout dans une ambiance musicale décontractée.

La vente des tickets débutera fin de cette semaine. Il y aura trois catégories en vente à savoir Gold, Silver et Bronze qui donneront accès à certaines zones Louvexpo et d’autres avantages.

Plus d’infos sur miketysonalalouviere7100@yahoo.com