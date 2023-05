Les libraires louviérois ne veulent pas de l’augmentation de la TVA sur les livres

Il y a quelques semaines, le gouvernement annonçait vouloir, dans sa réforme fiscale, faire passer la TVA sur les livres de 6 à 9 %. Une hausse incompréhensible pour les libraires louviérois Bernard Saintes, de l’Écrivain Public, et Jean-Pascal Mascherin de Bédébile, qui ont manifesté leur mécontentement quant à cette mesure ce mercredi au Gazomètre, invité par le réseau de bibliothèques louviérois. “Cette mesure est extrêmement décevante car après plus de trente ans d’attente, on a enfin obtenu il y a quelques années un prix unique pour le livre, ce qui évitait les différences notamment avec la France, et là, on va de nouveau imposer une différence de prix”, indique Bernard Saintes. “Or, la France n’a pas du tout l’intention de modifier le montant de sa TVA sur les livres qui est de 5,5 %. C’est très embarrassant pour nous car nous ne pouvons pas supporter la différence de prix. Nous continuerons à acheter les livres au même prix que précédemment et le prix des livres en Belgique va augmenter.”