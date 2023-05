Mollie, une jeune Louviéroise qui tente de se frayer un chemin dans le monde de la musique

Depuis 2019 donc, la jeune trentenaire écume les scènes de Wallonie et fait partie des choristes régulières de Frank Michaël. “Avec lui, j’ai pu chanter sur la scène du forum de Liège et même sur celle de l’Olympia. Cela m’a non seulement permis d’engranger de l’expérience mais aussi de rencontrer les bonnes personnes qui me mènent doucement vers la réalisation de mon rêve.”

Un rêve qui demande beaucoup de travail. “On ne se rend pas compte à quel point il est difficile, lorsqu’on est seule, de percer dans ce métier. Je suis à la foi secrétaire, manageuse, tourneuse et artiste. Mais bon, tous les matins je me lève en kiffant la vie, c’est ça qui est génial !”

Un équilibre retrouvé

Depuis quelques mois, la jeune femme a trouvé un certain équilibre entre le producteur Biagio et le DJ Chris Roland avec qui elle a sorti deux singles accompagnés de clips qui, tous réseaux sociaux confondus, ont cumulé 70 000 vues. “Je fais de la pop fraîche, dansante, disco, de la musique qui me ressemble. Cela résulte de ce que j’ai pu vivre, de mon expérience de vie et de la positivité que j’ai envie d’avoir au quotidien. J’apprécie écouter les chansons tristes mais les chanter, les écrire, ce n’est pas pour moi.”

Ce samedi soir, jour de son 31e anniversaire, Mollie était en représentation à la Ladies Night de David Jeanmotte qui a eu lieu au Palais des Congrès de Mons. “Je l’ai rencontré lors d’un showcase à Bruxelles et le courant est vite passé. À tel point qu’il m’a recontactée peu de temps après pour la Ladies Night. C’est comme cela que j’avance. Petit à petit en faisant de chouettes rencontres au fur et à mesure.”