Drame de Strepy : Paolo Falzone peut sortir de prison et obtient son bracelet électronique

Paolo Falzone allait-il pouvoir sortir de prison et obtenir une détention sous surveillance ? C’est en tout cas ce qu’a demandé ce vendredi son avocat, Frank Discepoli, à la Chambre du Conseil de Tournai. Celle-ci devait une nouvelle fois statuer sur la prolongation de détention en prison ou non du chauffeur auteur du drame de Strépy. La décision vient de tomber : Paolo Falzone peut sortir de prison et bénéficier d’un bracelet électronique, nous annonce son avocat. “Mais le parquet ira sûrement en appel”, nous indique son avocat Maître Discepoli.