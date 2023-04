Des liens émouvants entre chiens et personnes âgées grâce à la SPA La Louvière

Des moments très émouvants forcément pour ces personnes âgées qui n’ont parfois plus vu d’animaux depuis de très longues années. “Notre bénévole Nathalie qui coordonne ces visites nous a confié que certaines personnes qui semblaient éteintes avant l’arrivée des animaux ont semblé reprendre des couleurs lorsqu’ils ont été en contact avec eux.”

Des chiens sociables

Les chiens qui participent à ce genre de visite sont triés sur le volet. “Bien entendu, on ne peut prendre aucun risque pour les personnes âgées et les chiens choisis pour effectuer ces visites doivent être particulièrement sociables. Pour le moment, notre bénévole y emmène ses propres chiens tous recueillis après un abandon mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir, des chiens du refuge y participent également. Le hic, c’est qu’il faut un profil de chien particulier et on n’en a pas toujours au refuge au moment opportun. On aimerait aussi y emmener des chats mais là aussi, il faut un profil particulier pour ce genre d’action.”

Si la première visite a eu lieu à la maison de repos de la Houssière à Braine-le-Comte mais la SPA La Louvière voudrait étendre à d’autres établissements de la région.

En attendant, ce dimanche, la SPA La Louvière organise une balade canine à Péronnes-lez-Binche au départ de l’école communale de Péronnes-Village et ce, de 9 à 14h.