Récup’Mode, une nouvelle boutique de seconde main à La Louvière

Arrivée d’Albanie il y a 9 ans à peine, Rudina Muco s’est très rapidement adaptée à la vie belge, elle vient d’ouvrir sa première boutique de vêtements de seconde main à La Louvière, rue Kéramis. “Mon enfance a été très pauvre et je n’ai jamais porté de vêtement neuf”, explique la jeune femme qui a une formation d’infirmière. “C’est une habitude qui m’est restée dans ma vie d’adulte. Je ne m’habille qu’avec des vêtements d’occasion et c’est tout naturellement que lorsque mon compagnon et moi avons récupéré le bâtiment que nous avions acheté et que nous louions à d’autres commerçants depuis, nous avons pensé à lancer un magasin de vêtements de seconde main. En plus des vêtements, toute la décoration du magasin, c’est de la récup. Même la peinture ! Pour moi, c’est véritablement un mode de vie.”