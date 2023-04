Les négociations continuent au dépôt de Maxi Toys : “On est sur le bon chemin”

D’ici quelques semaines, le dépôt de Maxi Toys, basé à Houdeng, va fermer. La nonantaine de membres du personnel, ouvriers et employés va donc perdre son emploi. Cette annonce a été faite début février et la procédure Renault avait été enclenchée. La semaine dernière, les négociations entre syndicats et direction avaient débuté mais les conditions, surtout les conditions de départ, proposées par cette dernière avaient alors été considérées comme inaudibles par les syndicats et les travailleurs.