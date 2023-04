La Louvière : des nouvelles primes communales pour les travaux de rénovation

En plus de cette prime, une campagne d’audits gratuits pour les ménages ayant un revenu annuel de référence inférieur à 34 900 € va être lancée. “Cette campagne est subsidiée par la Wallonie dans le cadre du programme Pollec. Nécessaire pour l’obtention de certaines primes régionales, l’audit – d’une valeur de 700 € à 1500 € en moyenne – est réalisé par un auditeur agréé par la Région Wallonne et permet d’identifier les points faibles de l’habitation du demandeur et ainsi prioriser les travaux à réaliser. Vous souhaitez réaliser des travaux conséquents de rénovation énergétique dans l’année qui vient ? Votre ménage a un revenu annuel de référence inférieur à 34 900 € ? Les demandes d’audit doivent être réceptionnées pour le 28 avril au plus tard.”