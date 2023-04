Les travailleurs de Logitoys à Houdeng ne lâcheront rien: "Tant que les conditions proposées ne seront pas décentes, nous resterons en grève" (vidéo)

"Nous resterons soudés jusqu'au bout et ne reprendrons pas le travail tant que les conditions proposées par la direction ne seront pas décentes", nous expliquent les délégués syndicaux Setca et UBT. "Que ce soient les employés ou les ouvriers, nous restons solidaire et menons le même combat. On sait que rien ne changera la décision de King Jouet de fermer le dépôt mais nous nous battons non seulement pour les 66 personnes qui se retrouveront au chômage d'ici quelques semaines mais aussi pour les 19 employés qui seront conservés. Pour eux, comme pour tous les employés qui travaillent dans les 26 magasins belges et luxembourgeois, nous voulons des garanties."

En 2020, King Jouet avait repris la majorité des parts du groupe Maxi Toys, La crainte des travailleurs est que la fermeture du dépôt ne soit que le début des soucis pour le groupe.

Les travailleurs de Logitoys sont déterminés à obtenir des garanties décentes. ©Thomas Donfut

Ce qui est d'autant plus râlant pour les travailleurs de Logitoys, c'est que depuis l'annonce de la fermeture, ils ont continué à "jouer le jeu" et à travailler sans s'arrêter et ce malgré une baisse du moral relativement compréhensible.

"Notre combat n'est pas que pour l'argent mais c'est pour la dignité car il nous semble que des personnes qui ont passé parfois plus de vingt ans de leur carrière dans la même entreprise méritent de partir avec dignité et respect. Ce qui nous a été présenté mardi comme condition, c'est une véritable insulte et c'était inacceptable. On a évidemment l'espoir que notre arrêt de travail va faire bouger les choses et on attend un signe clair de la part de la direction avant de prendre une décision mais en attendant, on va continuer l'arrêt de travail. De toute façon, que l'on travaille ou pas, cela ne va rien changer à notre situation. On n'a rien à perdre."

Un premier appel du pied est parvenu aux oreilles des syndicats ce jeudi matin et la nouvelle proposition de la direction sera présentée aux travailleur durant l'après-midi. Après quoi ils prendront leur décision quant à la reprise du travail ou pas.