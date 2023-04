DJ Max, un jeune DJ qui monte à La Louvière

Maxime a eu l'occasion de jouer à Dubaï. ©D.R.

Mixer, une véritable passion pour le jeune homme. “Ce qui m’intéresse, c’est le contact avec les gens, sentir la foule prendre du plaisir au son de la musique, voir la joie dans leurs yeux, c’est le top. Et quand je parviens à tous les faire chanter, c’est magnifique. Bien sûr, trouver le bon moment pour passer le bon morceau, cela demande beaucoup d’observation et de concentration car on n’est jamais à l’abri d’un flop. Pour ça, je travaille beaucoup à la maison pour trouver les nouveaux morceaux, les nouveaux remixes qui pourraient m’intéresser.”

Une passion qui a emmené le jeune homme à Dubaï où il a eu l’occasion de faire un set, sur le rooftop d’un grand hôtel. “Avec ma team, on était simplement en vacances et c’était tellement beau là-bas que j’ai eu envie de faire un set. J’y suis allé au culot, avec mon anglais approximatif, dans un hôtel où je savais qu’il y avait des soirées tous les soirs. Et à force de persévérance, après plusieurs jours de négociation, notamment avec le service de sécurité, j’ai pu mixer au sommet de l’hôtel. C’était absolument magnifique, une expérience incroyable ! Cela s’est très bien passé et ils ont gardé mes coordonnées pour éventuellement y revenir.”

Aujourd’hui, la musique pour Max n’est qu’une passion mais pourrait devenir plus si affinités. “J’espère pouvoir en vivre un jour même si je sais que cela ne sera pas facile. Il faut toujours croire en ses rêves et j’y crois !”

Pour suivre et soutenir DJ Max, rendez-vous sur sa chaîne YouTube @d.j.m.a.x. ou sur la page Instagram du même nom.