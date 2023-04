Le permis pour le nouveau stade de la RAAL a été déposé : “Il y a encore beaucoup d’obstacles à franchir mais nous sommes motivés”

Après de multiples rebondissements, le dossier du nouveau stade de la RAAL a franchi une nouvelle étape ce mercredi avec le dépôt de la demande de permis d’urbanisme du nouveau stade qui devrait être construit sur le site du Tivoli, juste à côté du stade actuel. Symboliquement, ce sont Salvatore Curaba et Toni Turi, respectivement président et CEO du club, qui ont déposé le permis à l’administration communale de La Louvière. “Cette demande sera envoyée dans la foulée à la Région Wallonne qui, via un fonctionnaire délégué, va l’analyser sous toutes les coutures”, nous explique Toni Turi. “L’obtention du permis dépendra de nombreux facteurs dont les résultats d’une enquête publique qui devra être réalisée. On espère avoir une réponse d’ici six mois.”