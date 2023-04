Ô’SentHeures, une nouvelle boutique parfumée à La Louvière

Le credo de Céline, c’est de fabriquer des produits les plus écologiques possibles. “Les produits que j’utilise sont 100 % naturels, même les paillettes que je mets dans certains produits sont bio et les parfums viennent de Grasse et les composants des colorants utilisés ont été fabriqués en Europe dans le respect des travailleurs. Ça plus le fait que je fais tout moi-même, c’est vraiment ce que je voulais faire. J’essaye d’être le plus éco-responsable possible.”

Toucher, sentir, c'est l'essentiel

Dans sa boutique qui sera située rue Kéramis 26, dans les locaux d’une des maternités d’entreprise de la Ville de La Louvière, Céline va tenter de reproduire ce qu’elle propose déjà sur les marchés artisanaux et autres marchés de Noël, dont celui de La Louvière, depuis deux ans. “Il y aura un grand meuble au milieu de la boutique sur lequel seront disposés les différents produits que les clients pourront toucher, sentir avant de se servir en self-service. Je voulais aussi quelque chose qui sorte de l’ordinaire qui marque les gens et qui les pousserait à pousser la porte donc j’ai eu l’idée… d’un arbre qui serait “planté” à l’intérieur.”

C’est donc grâce à une maternité d’entreprise que Céline a pu passer “de l’autre côté”. “Je suis aussi suivie par une pépinière d’entreprises et les deux combinés m’ont permis de me lancer dans le grand bain. Je continuerai à faire des marchés artisanaux car c’est là que s’est formée ma clientèle et j’espère trouver le moyen de les attirer dans ma boutique.”

Pour l’anecdote, la boutique de Céline sera ouverte du mardi au samedi entre 10h07 et 18h37. “C’est psychologique, je ne sais pas mettre mon réveil à une heure pile. Je me suis dit que je ferais pareil avec les heures d’ouverture de ma boutique.”

En attendant, le grand week-end d’ouverture, ce sera pour le vendredi 7 avril de 14 à 20h et les 8 et 9 avril de 10 à 20h avec tout un tas de surprises en collaboration avec d’autres commerçants du centre-ville.