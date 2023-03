Le PTB louviérois réclame plus de démocratie lors des conseils communaux : "Trop peu d'interpellations citoyennes parviennent au conseil"

"En plus de quatre ans, au moins 12 interpellations ont été introduites et sur ce nombre, seules six ont abouti et sont arrivées au conseil communal", a signifié le groupe PTB dans un communiqué. "Nous demandons une simplification de la procédure et un assouplissement des conditions de recevabilité. C’est une question de démocratie. La demande d'un citoyen qui souhaitait interpeller le Collège ce 28 mars concernait huit foyers riverains au sujet du stationnement dans sa rue."

L’article 70 du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du conseil communal stipule en effet que, pour être recevable, l'interpellation citoyenne "doit être de portée générale". "Mais qu’est-ce que ça signifie ? Comme précisé dans l’ordre du jour de ce conseil, les termes "portée générale" n'ont pas clairement été définis par le législateur".

Pas la première fois

À noter que ce n’est pas la première fois qu’un tel motif est invoqué. Lors du conseil communal du 22 juin 2021, le président d’une asbl occupant un bâtiment appartenant à la Ville s’était déjà vu refuser une demande d’interpellation pour cette raison. « J’avais déjà manifesté notre opposition à ce moment-là", rappelle la conseillère PTB Livia Lumia. "Et on m’avait répondu que, puisque la demande visait directement la relation entre l’asbl, dont le demandeur était président, et la Ville, elle n’était pas de portée générale. Or, par exemple et à titre de comparaison, à Mons, où le PS est également en majorité absolue, l’année passée, le représentant de l’asbl Les P’tits Fours a pu interpeller le Collège sur le renouvellement d’une convention qui la liait à la Ville et au CPAS de Mons, ainsi que sur son financement… Pourtant, le ROI montois prévoit bien lui aussi le critère de portée générale."

Livia Lumia poursuit : "Tout citoyen devrait avoir le droit de venir s’exprimer au nom de sa rue, de son quartier, de sa ville, de son association, etc. Ces refus pour motif d’absence de portée générale n’ont pas de base légale. Il s’agit d’interprétations subjectives qui n’ont pour effet que de rendre encore plus inaccessible la possibilité de s’adresser directement et publiquement au Collège, et de décourager les habitants qui veulent des réponses à leurs questions."

Des réclamations

Le PTB réclame enfin plus de publicité pour ce moyen de démocratie citoyenne qu'est l'interpellation, moins de difficulté administrative, plus d'assistance pour aider le citoyen à rédiger son interpellation, une augmentation des délais ainsi que des critères de recevabilité moins subjectifs.

Pour Jacques Gobert, "les critères pour qu'une interpellation puisse être validée sont très stricts mais ne sont pas décidés par l'administration mais par le code de démocratie locale validé par un décret et nous le faisons appliquer pour toutes les demandes d'interpellation citoyenne. Si le PTB veut faire modifier ce règlement, il n'a qu'à s'exprimer sur le sujet et en faire la demande de façon plus formelle."