La Louvière : “la reprise en main du parking par la Régie Communale Autonome, un vrai bidouillage”

Xavier Papier est également inquiet par la situation financière de la Ville “C’est alarmant de voir comment les sommes en jeu vont se perdre dans la nébuleuse financière de la Régie communale. Le loyer annuel fixé par le Collège sera de seulement 110 000 €. C’est fou. À titre de comparaison, Charleroi présente une remontée annuelle de l’ordre de 2 millions soit 20 fois plus ! Ils ont 7 500 places en rue, nous 5 300. Mais, ils ont moins de places dans les parkings souterrains. Leur parking en rue est payant, le nôtre est gratuit deux heures. Mais ce qui rapporte le plus, ce n’est pas le ticket à la borne, c’est l’amende d’office. Or, elle est toujours prévue à La Louvière. La majorité PS-ECOLO tablait d’ailleurs sur une approximation faible de 1,3 million par an. Même avec les charges des prestataires privés, on devrait s’attendre à un minimum de 500 000 € et normalement 1 000 000 € par an. Jacques Gobert utilise la Régie communale pour claquer l’argent des Louviérois sans compter. En gonflant sans cesse le pouvoir de la RCA, il enlève à la Ville des moyens énormes et crée un gouffre financier nébuleux loin des yeux des Louviérois.”

Pour Jacques Gobert, les chiffres avancés sont faussés. “Tout d’abord, on n’a jamais reçu plus de recette qu’une centaine de milliers d’euros pour le parking donc le chiffre de 110 000 euros semble correct”, nous a confié le bourgmestre. “Ce que Mr Papier oublie, c’est que la Ville ne donnera plus d’argent à la RCA puisque la dotation passera de 350 000 euros à zéro. Donc la recette s’approche plus des 450 000 euros. Et si bénéfice supplémentaire il devait y avoir, la Ville déciderait alors de ce qui pourrait être réalisé avec cet argent complémentaire. N’oublions pas que la RCA et la Ville ne font qu’un.”

Un autre problème

Autre problème qui s’ajoute à la mauvaise gestion de la RCA selon Xavier papier, celui des parkings souterrains. “Summum du bizarre, les 300 places de parkings souterrains seraient louées à… perte. C’est une blague ? Ce n’est le cas dans aucune autre Ville. Jacques Gobert nous a expliqué que vu le nombre de places de parking en rue, c’était normal que les parkings souterrains ne se remplissent pas. Mais alors pourquoi avoir investi plus de 7 millions pour le nouveau parking face à la gare et de prévoir d’en dépenser encore autant pour en créer un derrière la rue Albert Ier ? Et ça, sans parler de l’entretien.”

Ce à quoi le bourgmestre répond que “la gestion du parking à La Louvière doit se faire de façon globale, à long terme, avec un mélange entre parking gratuit, zone bleue et parking payant. Certes, le parking souterrain situé en face de la gare risque de ne pas attirer grand monde dans un premier temps surtout avec le parking gratuit de la gare juste en face. Mais qui dit que ce parking restera indéfiniment gratuit ? Qui dit que la SNCB ne décidera pas un jour de le rendre payant ? Nous nous devons d’avoir une vision à long terme.”