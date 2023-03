David Gelay, avocat de plusieurs victimes du drame de Strépy : “cette reconstitution a permis de démontrer que l’auteur a eu un comportement meurtrier”

Les clients de David Gelay étaient plus en quête de réponses à leurs questions que d’excuses. “La reconstitution nous a permis d’éclaircir certaines zones d’ombre. J’ai pu me rendre, avec les autres représentants des parties civiles et des inculpés, directement sur les lieux et nous avons pu nous rendre compte de la réalité du terrain. Il est apparu que la visibilité, par exemple, était très bonne sur les lieux de l’accident malgré la nuit noire. La reconstitution s’attachait particulièrement à un moment précis du déroulé à savoir le moment où Fred D’Andrea a été percuté par le véhicule.”

Un moment d’importance pour les clients de David Gelay. “D’autant plus important qu’un des membres de la famille de mes clients se trouvait dans l’habitacle à ce moment-là. Ils ont pu un peu visualiser ce qui s’était déroulé. Sans rentrer dans les détails, la reconstitution de ce jeudi, par ailleurs très bien orchestrée par la juge d’instruction, nous a permis aussi de constater qu’il ne s’agissait pas d’un simple accident mais bien d’un comportement meurtrier. La vitesse folle à laquelle il roulait ainsi que le fait qu’il se filmait au moment de l’impact ne sont que deux éléments parmi d’autres qui le prouvent.”