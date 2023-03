Le CRAC donne un avis “largement défavorable” au budget 2023 de la Ville de La Louvière

C’est un véritable coup de massue porté par le CRAC au budget communal 2023 présenté en décembre dernier et qui avait littéralement explosé passant de 137 à 174 millions d’euros notamment, il est vrai, à cause de l’augmentation salariale et celle des coûts de l’énergie. Un budget fustigé à l’époque par l’opposition qui mettait en garde les autorités communales sur la dangerosité de la mise en place d’un tel budget.