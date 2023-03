Le Pont Capitte est arrivé en fin de vie. À un tel point que, pour éviter qu’il ne s’écroule, la Région a pris des mesures pour limiter le trafic lourd. La Région avait également avancé un calendrier indiquant que toutes les études nécessaires seraient rendues début d’année 2023 et que les travaux pourraient dès lors être réalisés entre 2023 et 2025.

À la veille du printemps 2023, François Desquesnes est donc revenu à la charge pour en savoir plus : “Le calendrier annoncé par la Région sera-t-il tenu ? ” Le Député a rappelé que les subsides européens avaient déjà été perdus il y a quelques mois étant donné qu’aucune solution ne pouvait être concrétisée en 2022. Par ailleurs, les mesures imposées par la vétusté du pont deviennent de plus en plus lourdes : saga des portiques, déviation partielle des bus,…

Demande de permis déposée

En réponse, le Ministre HENRY a annoncé que la demande de permis pour le nouveau pont venait d’être déposée chez le fonctionnaire délégué ce 14 mars. Selon le Ministre, “il existe un accord sur une solution proposée et le permis devrait donc être octroyé durant cette année 2023. Le Bureau d’études a entamé la phase de projet d’exécution qui devrait aboutir pour le mois d’août prochain à la rédaction d’un dossier permettant le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des travaux. Le démarrage des travaux début 2024 reste donc réaliste et la mise en œuvre du nouveau pont est envisageable vers la fin 2025”.

Cette solution, ce serait un pont-tournant qui permettrait de faire passer la plupart des bateaux de plaisance. “Ce sera un pont mobile avec suppression des rampes d’accès du pont fixe actuel et une meilleure intégration urbanistique et environnementale de l’ouvrage” a expliqué Sarah Pierre, porte-parole du SPW Voies Hydrauliques à nos confrères de Sudinfo. “Il est prévu qu’un tirant d’air de 2,7 m de haut sous le pont, afin de laisser passer la majorité des bateaux de plaisance, sans lever les bras du pont, et donc sans créer des embouteillages inutiles, mais tout en se gardant une possibilité d’activer le pont au besoin”.

Un point provisoire

Le Ministre a également annoncé la mise en place d’un pont provisoire vers la fin du mois de juin prochain entre la rue Falise et la rue du Tir.

Pour François Desquesnes : “le temps presse. Après 4 ans, une solution semble enfin trouvée mais il faut appuyer sur le turbo ! Le calendrier est serré et il faut s’assurer que les options techniques seront praticables pour les usagers ainsi que les habitants. Le Ministre HENRY devra être particulièrement attentif à ce que le chantier soit réalisé rapidement afin de limiter au maximum les désagréments, notamment pour les riverains des rues Falise et du Tir, concernés par le futur pont provisoire. Le contre-la-montre est lancé !”