Laetare de La Louvière : “très peu de cafetiers ont joué le jeu des gobelets réutilisables”

Durant les trois jours de fête, une quinzaine de P.V. ont été rédigés avec, probablement, amendes à la clé. “Certains demandent que ce soit la Ville qui trouve des solutions mais il n’en est pas question. C’est aux cafetiers de faire en sorte d’être en ordre pour respecter les règles. Étonnamment, par contre, il y avait tout de même moins de déchets dans les rues.”

Ce dimanche, il y avait énormément de monde à La Louvière. À peu près 10 000 personnes se trouvaient dans les rues du centre-ville au moment du cortège de midi. Pourtant, cette foule impressionnante n’a pas engendré de problème de sécurité. “On a eu plus de monde qu’un dimanche ordinaire mais cela n’a pas engendré de problème et c’était aussi le cas à Haine-Saint-Pierre, à Strépy-Bracquegnies ou, également ce week-end, à Houdeng. Je n’ai pas d’explication rationnelle à ce phénomène, tout ce que cela m’inspire, c’est de me dire que c’est tant mieux, pourvu que cela dure.”