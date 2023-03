Décès suspect de Jacqueline Goffin à La Louvière : Vincenzo coupable d’un vol avec violence

L’affaire était complexe. Un médecin, qui avait analysé le cadavre en état de putréfaction dans l’appartement, avait conclu à une mort naturelle. Toutefois, le lendemain, le fils et le petit-fils de la victime se sont rendus à la police. Ils ont découvert que plusieurs retraits bancaires ont été effectués avec la carte de Jacqueline, à des heures auxquelles elle ne sortait jamais, dans des agences bancaires proches de son domicile. Son compte en banque est en négatif de près de 2.000 euros, alors que Jacqueline veillait toujours à garder ses comptes dans le vert.

Plusieurs fractures au thorax et à la tête

Le parquet de Mons se saisit de l’affaire et ouvre une instruction. Premier coup de théâtre : la mort n’est pas naturelle. De nombreuses fractures sont relevées au thorax et au visage. Jacqueline a été tuée !

Pour les enquêteurs, Jacqueline connaissait celui qui l’a tuée puisqu’aucune trace d’effraction n’a été relevée sur la scène de crime.

Quand ? Selon l’enquête, Jacqueline est décédée le 18 juillet. Elle, qui sortait son chien plusieurs fois par jour, n’a plus été revue par ses voisins après cette date. Son calendrier est barré jusqu’au 17 juillet et son programme télé est ouvert à la page du 18 juillet. Enfin, les voisins ont entendu “un vacarme” le soir du 18 juillet, comme si on déplaçait des meubles.

Un suspect identifié

Qui ? Un ami de la victime est rapidement suspecté. Son nom est mentionné dans une lettre retrouvée dans l’appartement. Il s’agit d’une reconnaissance de dette. Vincenzo lui doit une somme de 3500 euros.

Le suspect est accro aux jeux et endetté. En 2009, il avait déjà volé la carte bancaire de la victime. Jacqueline avait alors bloqué sa carte.

La téléphonie confirme que Vincent a beaucoup bougé le 18 juillet au soir, entre 22h43 à La Louvière, et 23h38 à Gouy-lez-Piéton. Son téléphone active des bornes proches des agences bancaires. Toutefois, son ADN n’est pas retrouvé sur la scène de crime.

Pas de vol avec circonstance aggravante de meurtre

Deuxième coup de théâtre. Le tribunal correctionnel de Mons doute et l’acquitte d’un vol avec violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, dans un jugement prononcé le 6 septembre 2021. Le ministère public fait appel, convaincu que Vincenzo a bien commis un vol avec violence, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Voici la thèse développée par le parquet. Pour échapper à un naufrage financier, Vincenzo est allé chez Jacqueline pour lui voler sa carte de banque. Dans la foulée, il a tenté de monter une escroquerie à l’assurance, avec le concours de quelques amis. Enfin, il a continué à dépenser de l’argent liquide dans des salles de jeux, entre le 19 et le 27 juillet, alors qu’il avait beaucoup perdu le 17 juillet.

Les avocats de la défense avaient plaidé l’incompétence de la cour, estimant que qu’il s’agissait d’un vol avec circonstance aggravante de meurtre, compétence de la cour d’assises. Mercredi, la cour d’appel s’est déclarée compétente et a réformé le jugement à l’unanimité, prononçant une peine de cinq ans, assortie d’un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive.

Sur le volet civil, les héritiers de la victime toucheront un dommage.