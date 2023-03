Incendie mortel à La Louvière : un ambulancier de la zone de secours Hainaut Centre sur place avant les premiers appels à l’aide

“Ce jeudi, un peu avant 18h00, les moyens du poste de secours de La Louvière de la zone de secours Hainaut Centre ont été requis pour un violent incendie rue de Baume, axe important du centre-ville Louviérois. Le hasard faisant, une ambulance du poste rentrant de mission, passait justement par-là. L’appel des secours a donc été instantané, et les ambulanciers présents ont pu prendre les premières mesures pour faciliter l’intervention de leurs collègues pompiers”, relate la zone de secours Hainaut Centre.

Malheureusement, ce travail rapide et efficace n’a pas permis aux hommes du feu de sauver les deux résidents de la maison. “L’incendie s’est généralisé au bâtiment en très peu de temps, et était d’une exceptionnelle intensité. Des moyens supplémentaires du poste de secours de Binche ont été sollicités. Au final, ce sont plus de 20 hommes du feu qui ont combattu l’incendie, afin de le contenir, dans un premier temps, et de le maîtriser ensuite. Deux autopompes, deux engins aériens (auto-échelle et autoélévateur), deux camions-citernes, deux véhicules de commandement et jusqu’à trois ambulances ont été mobilisés, en plus des véhicules logistiques chargés du réapprovisionnement en matériel”, explique la zone de secours Hainaut Centre avant de conclure.

“Les derniers moyens de la zone de secours ont quitté les lieux à 02h50, ce vendredi. En plus de la maison sinistrée, deux autres maisons mitoyennes ont été impactées. Deux victimes sont à déplorer et ont été sorties des décombres. Les pensées de tous les intervenants vont à leurs proches et à leur famille. ”