L’utilisation des gobelets réutilisables fait polémique en vue du Laetare à La Louvière

L’utilisation de gobelets à usage unique a donc été proscrite et, après 20h, plus aucun récipient en verre ne pourra sortir des établissements. Autrement dit, après 20h, les établissements HoReCa seront obligés de vendre leurs boissons dans des gobelets réutilisables si leurs clients veulent se rendre à l’extérieur. “C’est encore assez confus pour nous car nous avons reçu plusieurs sons de cloche concernant cette mesure et, à quelques jours du début des festivités, je ne sais toujours pas comment l’appliquer”, nous a confié Rudi Wala, patron du célèbre Palais de la Bière. “Lors des coups de feu, surtout lorsqu’une société décidera de s’arrêter chez moi, il me sera difficile de leur servir des verres en verre comme des gobelets réutilisables. Ce qui m’inquiète aussi, c’est la façon dont vont être gérées les choses par la police. Lors des soumonces, j’ai respecté les règles mais certains de mes confrères ne l’ont pas du tout fait et ont continué à distribuer des gobelets jetables en toute impunité.”

Pour sa part, Mehdi Mrakha demande à voir avant de détruire complètement le système. “C’est une mesure contraignante mais nous nous y ferons”, estime celui qui est le patron de trois établissements du centre de La Louvière mais aussi président de l’association des commerçants. “Contrairement à ce qui s’est déroulé à Binche où à peu près tous les cafés avaient réussi à récupérer des gobelets réutilisables de la part de leur brasseur, ce n’est pas le cas pour tous les établissements louviérois d’après ce que j’ai pu comprendre, Durant les soumonces, j’ai respecté les règles et distribué des verres réutilisables après 20h pour être certain d’être en règle. Mais cela a un certain coût car j’en ai perdu beaucoup. J’aurais pu demander une caution mais dans des conditions festives avec autant de monde, ce n’est pas possible et cela risque de plomber mes ventes.”

Deux courriers contradictoires

De son côté, Olivier Destrebecq regrette la confusion qui entoure l’utilisation de ces gobelets réutilisables notamment suite à la distribution de courriers qui se contredisent. “Les autorités communales ont d’abord communiqué sur l’utilisation de gobelets de diverses natures, les cafetiers ont donc pris leurs dispositions et se sont fournis en gobelets à usage unique. Sauf que ce mercredi soit 4 jours à peine avant l’événement, changement d’attitude et obligation d’utiliser les gobelets réutilisables”, nous explique le conseiller MR. "Communication à contresens, aucune organisation prévue, budget de dépenses explosé pour les cafetiers (jusqu’à 1€ le gobelet lavage compris) si possibilité d’encore en trouver. Après la crise du covid, l’Horeca a besoin de sérénité notre centre-ville est déjà en difficulté, pas besoin d’en rajouter !”

Du côté de la Ville, on nous explique regretter la confusion née autour du premier courrier. “Ce dernier ne faisait que rappeler un des articles du Règlement Général de Police Administrative”, nous explique Laurent Wimlot, échevin l’Animation du centre-ville. “Lorsque nous nous sommes rendu compte de la confusion que cela avait pu provoquer, nous avons renvoyé un erratum. Mais bon, cela fait bien longtemps que les cafetiers ont connaissance de cette directive européenne qui impose la fin de l’utilisation d’objets en plastique à usage unique. Nous ne faisons que la rappeler. Après, c’est à la police de l’environnement de juger si des contrôles doivent être effectués et des P.V. rédigés. Je comprends cela dit tout à fait les commerçants car à certains endroits, cette mesure est difficilement applicable.”