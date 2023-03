À Strépy-Bracquegnies, un an après le drame, les gilles ont battu le pavé et honorer leurs défunts

”C’était compliqué. On savait que ce serait difficile, émotionnellement parlant, de prendre le départ. Les larmes sont montées. Mais il n’y a pas à les cacher, c’est humain”, soulignait Antonio Gava, échevin et gille dans la société des Boutes-en-train, à l’issue du rondeau formé sur le plateau de la gare de Strépy. “Au départ, je ne savais pas si je souhaitais remettre le costume. Mais des amis me l’ont demandé et j’ai accepté. Revenir à la rue des Canadiens,… Ça a fait quelque chose.”

Illustration shows Gilles of Boute-En-Train group at a tribute rondeau in the Rue des Canadiens, where the group was hit by a car last year, during the so-called ramassage, at the start of the carnival, gilles are gathering from one house to another to bring the group toegether, in Strepy-Bracquegnies, near La Louviere (Hainaut), Sunday 12 March 2023. At last edition, on March 20th 2022, six persons were killed hit by a car early in the morning, during a ramassage. BELGA PHOTO ANTHONY MALAGOLI

Certains gilles ne sont d’ailleurs pas parvenus à passer au-delà du traumatisme. Trois membres de la société ont préféré la quitter. “D’autres, au contraire, ont souhaité nous rejoindre pour montrer que la vie continue. Notre carnaval avait été le premier à être annulé à cause du covid. L’an dernier, il y avait cette tragédie,… Il fallait conjurer le sort. Cette édition est exceptionnelle pour plusieurs raisons, et notamment parce que l’engouement est réel.”

En effet, difficile de se frayer un chemin pour profiter du rondeau tant le public est nombreux. “On a rarement vu ça. Cette forme de soutien, elle est indispensable pour nous permettre d’aller de l’avant. Le carnaval, c’est ça, ce sont des valeurs d’amitié, de respect, de solidarité. Voir que les gens sont là, avoir des messages de soutien et de sympathie, ça réchauffe les cœurs.” L’échevin panse, lui aussi, ses blessures, conscient que plus rien ne sera comme avant. “La magie est rompue. Je vis au jour le jour. Cette année, je fais les trois jours de carnaval. Je ferai le bilan et je verrai si je continue ou non.”

Dans le public, certains citoyens sont des habitués et accompagnent l’un ou l’autre gille. D’autres, en revanche, sont là pour la première fois. “On participe au Laetare chaque année mais Strépy, pour nous, c’est une première. On voulait témoigner notre soutien, montrer que c’est toute une ville, toute une région qui a été touchée et qui pense encore aux victimes”, confirment Viviane et René.

Le rondeau terminé, les gilles se sont retrouvés sur le coup de 16 heures pour former le cortège carnavalesque depuis la rue Ergot, avant le traditionnel feu d’artifice. Le folklore continuera ce lundi avec un cortège nocturne et ce mardi avec le brûlage des bosses. À Strépy, plus que jamais, on est déterminé à sourire et à célébrer la vie, tout en honorant la mémoire de ceux qui ne sont plus là.