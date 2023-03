Le Louviérois Jean-Marie Huet nommé à la présidence du conseil consultatif wallon de la personne handicapée

À l’occasion de la venue des souverains royaux ce jeudi à La Louvière, Jean-Marie Huet a eu l’occasion de discuter de sa cause auprès du Roi. “C’est toujours un peu frustrant car il n’est pas vraiment resté longtemps à notre table mais j’ai aussi eu l’occasion de discuter avec le Gouverneur de la Province, ce qui a été beaucoup plus constructif.”

Les enjeux de ces conseils consultatifs à tous les niveaux de pouvoir sont encore importants pour les personnes porteuses d’un handicap même si on est sur le bon chemin. “La personne handicapée est aujourd’hui bien plus respectée qu’auparavant mais il reste des choses à faire. Déjà la mise en place de ces consultatifs, pour faire passer les messages entre la population et les autorités, qui communiquent entre eux mais aussi les différents ministères en charge du handicap qui, eux aussi, coordonnent leurs actions notamment avec le “Plan Handicap” mis au point au niveau fédéral.”

Malgré tout cela, il reste encore des barrières à franchir pour parvenir à l’inclusion totale des personnes porteuses d’un handicap. “Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une personne handicapée, ce n’est pas forcément une personne en chaise roulante. Il existe de nombreux degrés de handicap notamment les handicaps invisibles. Il ne suffit donc pas à un restaurant ou un magasin de mettre une rampe à l’entrée pour comprendre la problématique dans sa globalité. Il faut des formations, de la sensibilisation… Le handicap figure également depuis quelques années dans la constitution qui dit qu’une personne porteuse d’un handicap a droit à l’inclusion et à des aménagements raisonnables. Et donc, la constitution, ça s’adresse à tout le monde : aux particuliers comme aux entreprises, aux administrations etc.”