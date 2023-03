Le Roi et la Reine ont pris un bain de foule avec les Louviérois : “C’est un grand honneur pour moi d’avoir pu les rencontrer” (Vidéo)

Le Roi a serré de nombreuses mains louviéroises. ©AVPRESS

De beaux souvenirs pour les jeunes Louviérois. ©AVPRESS

Parmi le public, de nombreux écoliers pour qui c’était vraiment un jour de fête. “Ils connaissent le Roi et la Reine via la télévision mais les rencontrer, c’est l’occasion de les confronter à la réalité”, nous indiquent Mesdames Catherine et Aurore, institutrices de première année à l’école Paroissiale de La Louvière. “Ils ont tous l’image du Roi portant une cape et une couronne mais il est important qu’ils se rendent compte que, finalement, le Roi et la Reine sont des personnes comme vous et moi. Lorsqu’on leur a annoncé notre venue, ils étaient surexcités et le sont toujours.”

Les élèves de l'école Paroissiale de La Louvière ne pouvaient pas manquer une telle opportunité. ©Thomas Donfut

Opportunité pédagogique

Pour tous ces élèves, venir rencontrer leurs souverains constitue aussi une opportunité de revoir leurs gammes en classe. “On va certainement aborder la famille royale avec eux en classe d’éveil mais aussi, en mathématique, avec tous les nombres liés à la Belgique”, nous indique Mme professeure à l’institut Médico-pédagogique René Thône à La Louvière. “C’est important aussi pour les élèves, particulièrement pour des élèves issus de l’enseignement spécialisé comme les nôtres, de mettre un visage sur des noms.”

Les élèves de l'école René Thône ne pouvaient pas manquer ça. ©Thomas Donfut

Gabriel a fait sensation auprès de la reine avec sa pancarte. ©Thomas Donfut

Les élèves du Clair Logis à La Louvière étaient eux aussi heureux d’avoir pu rencontrer, ne fût-ce qu’un instant, leurs souverains. “C’est vraiment un grand honneur pour moi d’avoir pu serrer la main de la Reine car j’avais vraiment envie de la rencontrer”, nous explique Gabriel, 12 ans, qui a été félicité par la Reine herself pour la pancarte aux couleurs royales qu’il portait autour du cou. “Elle m’a dit que j’avais eu raison de la faire plastifier à cause du possible mauvais temps et c’était m’a fait rire. C’était tout de même un peu stressant de la rencontrer mais cela s’est quand même bien passé.”

Pour tous ces élèves louviérois comme pour les nombreux quidams qui s’étaient amassés devant la maison communale, cette rencontre restera probablement gravée dans leur mémoire.