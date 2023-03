Le Carnaval de Strépy-Bracquegnies de retour ce dimanche : “nous voulons repartir de zéro et vivre un Carnaval normal”

Pour les gilles des Boute-en-train, qui ont été directement touchés par le drame, l’heure est au retour des festivités. “Il y aura forcément beaucoup d’émotion tout au long de la journée mais notre volonté est d’aller de l’avant sans regarder dans le rétroviseur”, a bien voulu nous confier Emeric Deltenre, trésorier de la société, sans pour autant revenir sur les événements tragiques du 20 mars. “Notre volonté commune est de repartir de zéro et de vivre un Carnaval normal, comme avant l’apparition du covid. C’est pour cela qu’il n’y aura pas d’hommage ou de cérémonie particulière durant les trois jours du Carnaval. Nous voulons vraiment passer à autre chose.”

Alors que tout le monde a encore en tête les événements tragiques du 20 mars qui avaient vu un chauffard foncer dans la foule et tuer six personnes sans compter de nombreux blessés tant physiquement que psychologiquement, l’heure sera donc à l’amusement ce dimanche dans les rues de Strépy-Bracquegnies.

Pas de mesure de sécurité supplémentaire

Dès l’aube, les différents acteurs du Carnaval participeront à leur ramassage, le moment le plus critique du point de vue sécuritaire puisqu’ils se trouveront en dehors du périmètre de sécurité. “Nous n’avons pas modifié notre dispositif par rapport à une année normale”, nous a expliqué le commissaire Eddy Maillet, chef de corps de la zone de police de La Louvière. “Notre marge de manœuvre est limitée par les effectifs et étendre les zones de sécurité, ce n’est pas forcément la bonne solution. Ce que nous avons fait par contre, c’est rappeler à tous les règles et les consignes de sécurité en vigueur. Hormis l’émotion, qui sera certainement bel et bien présente, il n’y aura pas plus de présence policière à Strépy ce dimanche par rapport à un carnaval normal.”

À 11h dimanche, le traditionnel rondeau se tiendra sur le plateau de la gare alors que le cortège démarrera de la rue Ergot à 16h. Vers 21h30 le feu d’artifice illuminera le plateau de la gare. Le lundi, un cortège nocturne partira de la rue Saint-Joseph jusqu’à la place de Bracquegnies où un nouveau feu d’artifice aura lieu. Le Mardi soir sera consacré au brûlage des bosses.