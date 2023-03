La Louvière : son Iphone volé, la compagnie ne veut pas l’indemniser malgré le fait qu’elle ait souscrit… une assurance vol

Début décembre dernier, Randy et Marjorie se rendent au MediaMarkt de Jemappes pour y acheter non pas un mais deux IPhone 13 pour leurs enfants de 14 et 17 ans en guise de (très beau) cadeau de Noël. En même temps, ils souscrivent à une assurance qui les couvrent contre la casse éventuelle et le vol. “C’était pour nos enfants ados donc on s’est dit que c’était une bonne idée pour éviter tout risque”, nous ont expliqué Randy et Marjorie, deux Houdinois dépités. “Ensuite, lorsque l’IPhone de mon fils Diego, 14 ans, a été volé, on s’est simplement dit qu’on avait bien eu raison de souscrire à cette assurance…”