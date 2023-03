Statistiques 2022 de la zone de police de La Louvière : la cybercriminalité, les troubles dans les cafés et les vols à l’étalage en forte hausse

En effet, la zone est passée de 15 671 faits constatés en 2018 contre 13 531 en 2022 soit une diminution de 13,7 %. Les faits ayant le plus augmenté par rapport à 2021 sont les troubles entre voisins (de 1321 faits en 2021 à 1500 en 2022), les ivresses sur la voie publique (308 à 422), les délits contre la famille (1150 à 1238) mais surtout les troubles liés aux cafés (82 à 216) et les vols à l’étalage (149 à 241). “Concernant les troubles liés aux cafés, l’augmentation peut s’expliquer par rapport à la vie post-covid et un retour à la normale. L’augmentation significative des vols à l’étalage s’explique quant à elle probablement par la crise économique. Le commerçant doit aussi pouvoir lui-même prendre des mesures pour diminuer la possibilité de vol à l’étalage. Ensuite, le commerçant doit maintenir sur place l’individu le temps que la police n’arrive. Mais parfois, nous tombons sur des situations difficiles avec des personnes qui ont volé un bout de viande pour nourrir leurs enfants ou, à l’opposé, des personnes qui volent par exemple une bouteille d’alcool pour assouvir une assuétude donc il faut savoir faire la part des choses. Je sais qu’un nouveau dispositif a été mis en place sur certains arrondissements judiciaires pour proposer des transactions immédiates donc cela pourrait être aussi une solution pour notre zone prochainement.”

Les délits financiers et économiques en ce compris la cybercriminalité (479 faits en 2022) sont également en augmentation sur la zone de La Louvière avec une augmentation de 12,2 % par rapport à 2021 et de 45 % par rapport à 2018. “La cybercriminalité est devenue un peu le télétravail du criminel. On doit dégager des moyens pour lutter contre ces fraudes et développer des moyens d’action rapide comme, par exemple, le blocage de compte en banque. Le souci, c’est que tous les policiers ne sont pas non plus formés à ce type de délit et, même le Code pénal n’est pas forcément adapté à ces abus de confiance d’un nouveau type.”

Concernant la sécurité routière, la zone dénombre en 2022 1 398 accidents survenus sur son territoire dont un seul mortel et la courbe est descendante même si on ne prenait pas en compte les deux années de pandémie.

4,5 véhicules contrôlés en 2022

Toujours sur les routes mais concernant les contrôles de vitesse cette fois, un total impressionnant de plus de 4,5 millions de véhicules ont été contrôlés par les différents types de radars que comporte la zone à savoir les radars fixes (114 363 contrôles pour 3155 véhicules en infraction), le LIDAR (276 107 pour 722) mais surtout les radars fixes avec un total impressionnant de 4 295 562 véhicules contrôlés pour 2015 PV rédigés. “Ce qui est assez rassurant, c’est de voir que le nombre d’infraction continue à diminuer alors que le nombre de contrôles augmente.”

Sur le plan des faits avec violence (car-jacking, meurtres, violences intra-familiales,… etc.), la zone peut se féliciter d’une diminution globale des faits (-2 % par rapport à 2021) tandis que, a contrario, les incivilités et troubles à l’ordre public (ivresses, bagarres, dans les cafés…) sont en légère augmentation depuis 2018.

Pas plus de crimes la nuit

Les vols dans les habitations sont également en diminution et ce malgré la décision des bourgmestres de la région de stopper l’éclairage public entre minuit et 5h du matin. “On peut comprendre que le sentiment d’insécurité puisse augmenter lorsqu’on se retrouve dans le noir pour aller chercher sa voiture après minuit mais nous n’avons pas constaté une augmentation de la criminalité nocturne depuis la prise de la mesure en novembre dernier.”