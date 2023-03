La Louvière : la sécurité au centre des préoccupations pour le Laetare

La police Locale de La Louvière, renforcée par des effectifs de la police fédérale et des zones voisines, assurera ainsi la sécurité afin que les festivités puissent se dérouler dans les meilleures conditions. “Le dispositif policier comportera plusieurs volets”, a communiqué la commune. “Un dispositif de circulation sera mis en place pour faire respecter les diverses ordonnances de police, installer les périmètres d’interdiction de circuler ou stationner ou encore gérer la mobilité aux abords du centre-ville.”

En outre, un dispositif de maintien de l’ordre public est nécessaire pour sécuriser le périmètre festif, prévenir les infractions, intervenir si nécessaire ; lutter contre la problématique des vols à la tire ; sécuriser les parkings et les abords du périmètre, en luttant contre les vols (personnes et véhicules). Un appui de la cavalerie est aussi prévu pour sécuriser les abords du centre-ville et les parkings.

Des règles à suivre

Et la Ville de rappeler les quelques règles qui seront d’application à l’occasion des festivités notamment concernant la consommation de boissons. Les bouteilles ou récipients en verre seront proscrits durant les trois jours. Entre 20h et 6h, la vente et la distribution de toutes boissons à la bouteille ou au verre sont interdites dans les débits de boissons et dans tous les commerces à l’exception des hôtels et restaurants. Seuls sont autorisés les gobelets en plastique ou en carton. Entre 20h et 6h, la vente de boissons de plus de 15° est strictement interdite hors hôtels, restaurants et cafés.

”Afin d’éviter l’accumulation de déchets sur la voie publique lors des festivités carnavalesques et prévenir tout accident, il est fait appel à la vigilance de chacun. La réglementation applicable c’est que les boissons seront obligatoirement servies dans des récipients conformes à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant l’interdiction de l’usage de certains ustensiles en plastique à usage unique dans les établissements ouverts au public. Nous rappelons également que tout contenant en verre est proscrit sur la voie publique : à ramener systématiquement auprès des cafetiers.”

Autrement écrit, les gobelets réutilisables devraient être privilégiés par les cafetiers, surtout pour les ventes à l’extérieur.

Les règles de signalisation lorsque les groupes folkloriques se trouvent en dehors du périmètre de sécurité ont aussi été rappelées à toutes les sociétés. “Elles doivent, hors du périmètre interdit à toute circulation, être signalées conformément aux règles du Code de la Route et au proscrit de l’autorité administrative."

Le poste médical avancé de la “Croix Rouge de Belgique” sera installé à l’école communale, rue Toisoul (face à l’ancienne piscine).

Enfin, toutes les dispositions ont été prises avec ORES pour que l’éclairage public soit allumé lors de toutes les festivités carnavalesques de l’entité.