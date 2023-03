La dernière fois que le Roi avait posé les pieds sur le sol louviérois, c’était, de sinistre mémoire, le 20 mars 2022 lors des événements tragiques qui ont vu le décès de 6 personnes à Strépy-Bracquegnies. “On connaît tous les circonstances de cette dernière visite mais cette fois, bien que les thèmes abordés seront pou la plupart assez graves, ce sera autre chose”, nous a confié Jacques Gobert qui a appris il y a un mois le souhait du Palais Royal de faire venir nos souverains en terres louviéroises.

Au programme de ces quelques heures passées à La Louvière, un bain de foule dès l’arrivée du Roi et de la Reine vers 12h avant une rencontre avec des citoyens louviérois. “Séparés en six petits groupes, ils pourront échanger, discuter avec les souverains durant quelques minutes sur des thèmes en rapport avec l’actualité, notamment la situation en Turquie et en Syrie mais aussi le droit des Femmes dont la journée de lutte pour leur respect a lieu le 8 mars, à la veille de la visite royale à La Louvière.”

Le départ des souverains est prévu aux alentours de 13h30. “C’est une organisation au cordeau, à la minute près qui a nécessité plusieurs réunions au préalable. Pour la région du Centre et plus particulièrement pour La Louvière, c’est un véritable honneur de recevoir nos souverains surtout quand on sait tout l’attachement que peuvent ressentir de nombreux Louviérois envers la famille royale.”

Rendez-vous donc le 9 mars prochain