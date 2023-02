Après 35 ans d’existence, l’emblématique friterie Yani à La Louvière change de propriétaire : “On proposera toujours des pains steaks”

”Chez Yani”, c’est une véritable institution louviéroise. Un lieu connu de tout Louviérois qui se respecte et dont le produit-phare, le pain steak, fait déplacer les foules. “Je l’ai créé il y a une trentaine d’années. Avant cela, les steaks se mangeaient dans un pain rond, ce qui n’était pas très pratique. J’ai eu l’idée de le couper en morceaux et de le mettre dans un pain plus long. Je dois avouer que j’ai été dépassé par le succès de ma recette. Tout le monde venait pour ça. Après coup, je me dis que j’aurais dû déposer un brevet”, rigole-t-il. “Je tiens vraiment à remercier tous les clients qui ont fait le succès de ma friterie. Depuis l’annonce de la reprise sur les réseaux sociaux, j’ai reçu énormément de messages de soutien et cela fait chaud au cœur.”

Certes, Yani aurait pu remettre son commerce à un de ses enfants comme beaucoup s’y attendaient mais cela n’a jamais été son but. “Oh, j’aurais été content et à un moment donné, mon fils était intéressé. Mais honnêtement, ça aurait été un échec pour moi que mes enfants reprennent mon commerce. Toute ma vie, je n’ai voulu qu’une chose, qu’ils fassent des études et je n’ai jamais voulu imposer cette vie gratifiante mais difficile à mes enfants. Pendant 35 ans, je n’ai jamais pris un seul jour de chômage. On travaillait sept jours sur sept à un moment et durant une certaine période, le week-end, on fermait à 6h du matin… Je me suis donc tourné vers quelqu’un d’autre en qui j’ai entièrement confiance.”

Presque la famille

Ce quelqu’un, c’est Antonino Mangione, un jeune Louviérois de 25 ans, ami de la famille de Yani, hyper-motivé à l’idée de reprendre cette institution. “Je suis conscient de l’importance que revêt cet établissement emblématique pour les Louviérois”, nous a expliqué celui qui a déjà 5 ans d’expérience dans la friterie de son beau-père. “C’est un véritable challenge pour moi et je compte le relever. On va continuer à proposer les fameux pains steaks dont Yani a bien voulu me confier tous les secrets de fabrication. On ne changera pas non plus de pain, de marque pour l’huile ou les sauces mais on va simplement ajouter quelques spécialités personnelles comme, prochainement, des pitas gyros faites maison. On va également conserver le nom de l'enseigne avec l'accord de Yani.”

Ce samedi, dès midi, Antonino sera en place pour accueillir ses premiers clients et la prochaine fois que Yani passera la porte de l’établissement situé en plein centre de La Louvière, sur la place Mansart, ce sera en tant que client. “J’aurai aimé l’aider, le guider le temps de passer la main mais cela ne sera pas possible”, continue le désormais retraité. “Je vais profiter de mon temps libre pour découvrir… la Belgique avec mon épouse et de profiter un peu de la vie, des petites choses simples comme un barbecue ou un restaurant en soirée, bref tout ce que je ne pouvais plus faire à cause de ce travail prenant.”