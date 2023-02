Les Louviérois Kevin et Saléna en finale de The Dancer ce mardi : “On espère toucher le cœur des téléspectateurs”

Car cette fois-ci, contrairement aux émissions précédentes, le vainqueur final sera départagé non pas par le vote unique du public mais bien par les téléspectateurs qui suivront l’émission devant leur écran. “C’est un challenge supplémentaire pour nous mais tous les échos qui me sont revenus disaient que nos prestations leur semblaient aussi émouvantes sur leur télé que s’ils avaient été dans la salle. On croise les doigts en espérant ne pas être trop désavantagés par le nombre.”

Car oui, les groupes de danseurs ont potentiellement plus de connaissances susceptibles de voter pour eux qu’un couple ou un danseur solo. “Cela peut sembler injuste mais on doit faire avec ces règles. on espère aussi qu’en plus des téléspectateurs, on pourra aussi toucher le public professionnel qui saura reconnaître tous le travail effectué lors de notre prestation.”

Ce mardi, pour leur premier tableau, le couple dansera sur un thème, encore secret, qui tient particulièrement à cœur à Kevin et Saléna. “Nous avons eu la chance de travailler directement avec Agustin qui, comme ce sera le cas de tous les candidats encore en lice, dansera avec ses protégés. C’était vraiment top de pouvoir l’intégrer dans notre univers.”

Quoi qu’il arrive, cette émission restera une très bonne expérience pour Fusion. “On ne retire que du positif mais maintenant qu’on est là, on veut tout faire pour remporter le titre !”

Au terme du premier passage des candidats, seuls les deux qui auront remporté le plus de votes des téléspectateurs auront l’occasion de prester une seconde fois. Ils seront alors invités à refaire leur toute première chorégraphie qui leur avait permis de faire s’ouvrir le miroir et ce sans en changer un iota. Un nouveau vote du public les départagera et le vainqueur repartira avec un chèque de 15 000 euros. “Si on gagne, on partira un peu en vacances bien méritées et le reste, on le réinjectera dans notre école de danse et nos différents projets en cours”, promettent Kevin et Saléna.

Verdict ce mardi soir.