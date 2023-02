The Dancer : les Louviérois Kevin et Saléna ont mouillé leur chemise sur scène et sont qualifiés pour la finale !

Pour cette deuxième demi-finale, Agustin, le coach de Kevin et Saléna lors de cette saison de The Dancer, leur avait proposé de travailler sur le thème de la pluie. “Danser sous la pluie, c’est forcément plus dangereux et le risque de blessure est élevé”, a commenté Kevin “Pilou” Pilette. “Cela ma donné l’idée de travailler sur ce thème, la blessure qui m’a écarté du monde de la danse durant plusieurs mois il y a quelques années.”