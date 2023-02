Xavier Papier : "Le parking gratuit dans le centre-ville de La Louvière, c'est de l'enfumage électoral et de la précipitation amateuriste"

"On nous demande de voter sans étude, sans budget ni vision d’ensemble. Où est le dossier de présentation du système ? Où sont la participation citoyenne et l’avis des riverains, des travailleurs, des commerçants, des écoles, des prestataires de soins à domicile ? Nulle part", regrette Xavier Papier. "Le Collège vend la gratuité en centre-ville et dit vouloir reprendre au privé la gestion des parkings or, la RCA, pour effectuer les contrôles, va bel et bien faire appel au privé."

Pour Xavier Papier, une zone bleue de 5300 places est ingérable. "C'est du jamais vu. Ce projet n'a, selon moi, pas été suffisamment préparé. Normalement pour un projet de cette envergure, on met tout le monde à table. Commerçants, citoyens, représentants de la santé... La faisabilité technique du contrôle par scan car n'a pas été prise en considération, y compris pour les cartes PMR qui sont difficilement détectables par une scan-car."

Enfumage électoral

La gratuité du parking, pour le groupe PLUS, c'est de l'enfumage électoral. "On nous vend la fin de la privatisation. Faux ! La Ville a laissé s’enrichir un privé pendant trop d’année. Ok, mais pourquoi déléguer à la RCA ? Pour une prise en charge de l’ensemble de la gestion par son personnel, comme la Ville pourrait le faire ? Non, la RCA lance en ce moment les marchés pour privatiser la gestion du parking tant pour la scan-car que pour les parkings souterrains. On se moque ouvertement des Louviérois. À quoi sert encore cette manœuvre qui fait partir vers la RCA ? À camoufler que vous rendez ça au privé et à priver les louviérois d’un retour direct de l’argent de la gestion des parkings. Rien qu’avec la gratuité des disques, l’estimation annuelle des recettes de la gratuité est de 1.200.000 €. Derrière cela se cache le fait que le PS table sur les amendes, le fameux forfait d’un jour : 25 €."

Enfin, la démarche de la gratuité est, pour PLUS, précipitée. "En plus, avec la précipitation du PS les Louviérois vont encore subir la facture : une non-gestion qui leur coute des millions, des dizaines de millions. Et on en fait des maisons sociales, et on répare des trottoirs et on en met des agents de quartier avec autant de millions ? Non, on va se précipiter pour signer comme pour la Strada et puis ça patauge et ça coute des fortunes (20 millions). Bref, il faut une vraie vision globale et à long terme, ce qui n'est pas le cas ici."

PLUS voulait le report du point ce qu'il n'a pas obtenu.

"Jamais de propositions concrètes"

Pour Jacques Gobert, les propos tenus par Xavier Papier ne sont rien d'autre que de l'opposition par principe. "Monsieur Papier est systématiquement contre toutes les mesures que nous mettons en place, même celles qui sont destinées à raviver le développement commercial du centre-ville", nous a confié le bourgmestre. "Et ce, par simple principe parce qu'on a surpris un peu tout le monde avec cette mesure qui est appréciée par tous. Il ne fait qu'agiter des épouvantails mais ne fait jamais de propositions concrètes. Avant de la finaliser ce projet, nous avons consulté des professionnels qui nous ont aidés à mettre en place ce système. Concernant les cartes PMR, les scan-car feront les photos qui seront vérifiées une à une par des personnes. En cas de doute, il n'y aura pas d'amende."