Freddy (prénom d’emprunt) est effectivement accusé de plusieurs préventions en matière de viol sur mineurs. Tout a commencé par le dépôt d’une plainte venant du père de Benoît (prénom d’emprunt). L’homme a notamment dénoncé les faits subis par son fils alors âgé de 12 ans à savoir l’échange intempestif de photos dénudées et de vidéos à caractère sexuel entre Benoît et le prévenu. Rapidement, les plaintes se sont succédé, plus accablantes les unes que les autres.

Détenu aujourd’hui à la prison de Tournai, Freddy fréquentait auparavant un manège. Un endroit qu’on peut qu’on peut désigner comme son terrain de chasse puisque l’ensemble de ses victimes le côtoyait. De manière vicieuse, il a procédé au même modus operandi auprès de victimes venant d’un milieu social déstructuré. Le chantage, la manipulation sont vraisemblablement des outils que le prévenu semblait maîtriser à la perfection. Une fois lié d’amitié avec les mineurs, le prédateur offrait de l’argent, des cadeaux divers avant de déboucher sur des demandes de relations sexuelles. "J'ai difficilement vécu la mort de mon cheval", a expliqué une autre victime. "J'avais de grandes difficultés à payer les factures des vétérinaires. Freddy a proposé de m'aider en échange de pratiques sexuelles. Il a aussi filmé mes rapport avec mon compagnon contre de l'argent".

“Il ne s’agissait que d’une blague”

Fiona (prénom d’emprunt) reste l’une des principales proies de Freddy. Pendant plus de deux ans, cette mineure de moins de 16 ans a été victime de viols répétés. “C’est une personne marquée qui tente d’oublier son passé”, a indiqué son conseil. “Abandonnée par son père dès son plus jeune âge, elle recherchait une figure paternelle”. Malheureusement, Fiona a fait la connaissance du détenu. De fil en aiguille, une véritable emprise sexuelle sur la victime s’est manifestée. Lors de leurs ébats sexuels, Freddy n’avait aucun scrupule à filmer ou prendre des photos de la scène. Si la victime ne souhaitait pas pratiquer telle ou telle position ou si elle refusait ses demandes, le prévenu utilisait le chantage en la menaçant de les publier sur les réseaux sociaux. “Il ne s’agissait que d’une blague”, a-t-il précisé.

De manière générale, les deux individus se voyaient une à deux fois par semaine, au domicile du prédateur, pendant que sa femme travaillait au sein de l’hôpital Tivoli à La Louvière. Lorsque le chantage n’avait plus aucun effet sur ses proies, l’homme optait pour la force physique. Fiona en a d’ailleurs fait les frais. Son bourreau a procédé à l’enregistrement vidéo de leurs ébats. Pendant une trentaine de minutes, l’adolescente subit des actes abominables. Au cours d’une pratique sexuelle annale, Fiona est en pleurs, hurle de douleur. Bien que la mineure le supplie d’arrêter, Freddy poursuit ses mouvements violents. D’après ses dires, le prévenu restait frustré de ne pas avoir obtenu sa virginité vaginale…

Le représentant du ministère public n’a pas envisagé une quelconque mesure de faveur. Vu le manque total d’empathie et de remise en question du prévenu, il risque une peine de 12 ans de prison ferme. Une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de 7 ans a également été sollicitée. Freddy a contesté de nombreuses préventions : “La plupart des relations sexuelles restaient consenties. De plus, les victimes n’avaient pas moins de 16 ans. Je sais que c’est facile à dire mais je regrette tout ce qu’il s’est passé”. Déjà condamné en 2007 pour le viol sur un mineur de 14 ans, Freddy a évoqué une “gaffe” de son mauvais avocat. Aujourd’hui, son nouveau conseil a sollicité un sursis probatoire. Jugement le 15 mars.