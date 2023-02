Fermeture du dépôt Maxitoys à Houdeng : “Tant qu’on ne nous met pas de bâton dans les roues, on restera soudé jusqu’au bout”

Une situation difficile à gérer pour le quadragénaire. “J’ai plus de 20 ans de maison, je ne suis donc plus au début de ma carrière mais pas encore à la fin non plus. Je me dis que s’il faut rebondir, c’est maintenant ou jamais. Il faut savoir s’ouvrir à d’autres possibilités, d’autres opportunités. Pour mes collègues plus jeunes ou plus âgés, la situation est probablement différente. Je pense notamment à un collègue qui, à 55 ans, va devoir se remettre sur le marché de l’emploi…”

Des craintes à court terme, Jean en a quelques-unes. “Nous espérons que le dépôt ne fermera pas ses portes avant la date annoncée mais nous craignons surtout que l’on vienne vider le dépôt lorsque nous ne nous y trouvons pas. Si jamais c’était le cas, nous ne resterions probablement pas de marbre. Cela dit notre but est que la situation se règle pour tout le monde de la manière la plus juste possible. Il n’est donc pas dans notre intérêt de nous mettre en grève de manière intempestive et tant qu’on ne nous mettra pas des bâtons dans les roues, nous resterons soudés et unis jusqu’au bout et continuerons à effectuer notre travail de la manière la plus efficace possible.”

Ce lundi, direction et syndicats se mettront à la table des négociations pour tenter de trouver des solutions pour les 92 salariés qui travaillent sur le site.