L’extinction de l’éclairage public à La Louvière ne veut pas dire augmentation des délits la nuit : “ils sont même en diminution”

Il y a quelques semaines, la commune d’Enghien annonçait qu’elle rallumerait l’éclairage nocturne suite à une série de méfaits commis renforçant l’inquiétude des riverains et commerçant surtout du centre-ville. Pas question de cela à La Louvière où la zone de police locale a fait passer un message rassurant sur les réseaux sociaux, assurant que les chiffres de criminalité nocturne n’étaient pas en hausse. “Les chiffres de la zone de police de La Louvière, n’ont pas, à l’heure actuelle, été impactés par cette extinction de l’éclairage. Nous restons, bien entendu, attentifs à la situation. De plus, coupure ou pas, nos équipes veillent et patrouillent sur le terrain à tout moment du jour et de la nuit car la sécurité de notre ville est notre priorité”, a indiqué la police qui communiquera prochainement les chiffres officiels. “Cela dit, il est très difficile de comparer les chiffres de 2022 avec des années comme 2021 ou 2020 qui, à ce moment de l’année, c’est-à-dire entre novembre et janvier, étaient toutes deux impactées par le covid. Il faut donc revenir à 2019 pour avoir une année référence correcte mais cela reste éloigné dans le temps.”