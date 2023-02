Une soirée festive entre amis avait tourné au drame en juin 2021 au sein de la Cité des Loups. Pour un regard, un sourire, une question de filles, Mickaël (prénom d’emprunt) avait reçu un violent coup de couteau à quelques centimètres du cœur.

Des faits purement gratuits qui auraient pu conduire à la mort de la victime. Ce coup avait entraîné un pneumothorax et plusieurs jours d’hospitalisation afin d’éviter le pire. Aujourd’hui âgé de 19 ans et sportif assidu, Mickaël a encore des problèmes respiratoires et n’ose même plus sortir profiter de la vie avec ses amis.

Bien connu des services de police depuis l’âge de 14 ans pour se balader armé, le malfrat a déjà été interpellé à 17 ans muni d’un couteau de cuisine dont la lame mesurait 10 centimètres.

Au cours de l’instruction d’audience, le prévenu vraisemblablement incapable d’assumer ses actes était absent du banc des accusés par peur de se retrouver derrière les barreaux. De nouveau manquant ce lundi pour connaître son jugement, l’auteur de ce drame risque d’être à moitié surpris…