La Ville de La Louvière affirme son soutien à Olivier Vandecasteele

Face à cette injustice, la famille d’Olivier, le monde associatif, le milieu universitaire, les sportives et sportifs, les artistes, les entreprises, et les citoyens se mobilisent en exprimant leur soutien, notamment (et essentiellement) en signant les pétitions mises en ligne par Amnesty International qui exigent une libération immédiate.

Ce dimanche, un millier de personnes étaient dans les rues de Bruxelles pour manifester leur soutien à l'humanitaire.

À travers son Collège communal, la Ville de La Louvière tient également à entreprendre des démarches visant à soutenir Olivier Vandecasteele, en encourageant son personnel et ses citoyens à signer la pétition en ligne, véritable clé de voûte des actions entreprises. "On espère que cette pétition permettra à mettre une certaine pression sur les autorités iraniennes pour le libérer", a commenté Jacques Gobert. "Les peines qui ont été infligées à Olivier Vandecasteele sont sans entendement et je ne peux qu'encourager tous les citoyens à signer cette pétition en solidarité avec ses amis et sa famille."

Ce mardi, lors du premier conseil communal de l'année, l'ensemble des élus louviérois a manifesté son soutien en posant de manière symbolique avec une photo d'Olivier Vandecasteele en main.

Différentes actions sont, ou seront prochainement menées à La Louvière, comme une campagne d’affichage et de sensibilisation et une visibilité importante en ligne.