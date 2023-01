La Louvière : le programme de 2023 sera axé autour de l’économie et du commerce

Cette année 2023 sera notamment développée autour de l’axe économique et commercial de ce plan. “La décision de reprendre en main le parking en instaurant la gratuité en centre-ville est ainsi prévue en avril. L’objectif de cette mesure est clairement de ramener des clients dans les commerces du centre-ville. Nous avons également l’ambition de continuer à développer les maternités d’entreprise qui participe à la redynamisation du centre-ville.”

En outre, la Ville compte développer au cours des mois prochains un nouveau guichet d’entreprise baptisés “BILL” pour Business in La Louvière. “Ce sera une structure intégrée à la Régie Communale autonome d’accueil des investisseurs qui constituera une porte d’entrée pour tous les investisseurs économiques et commerciaux avec une démarche proactive envers eux.”

D’ici quelques mois, la construction du nouveau commissariat au sein de la gare du Centre sera également en chantier puisque son maître d’oeuvre vient d’être désigné.

Sur le plan des chantiers de voirie, certains ont déjà débuté il y a quelques jours ou sont sur le point de le faire. Sur Houdeng, les rues de la Couturelle, la ruelle Marchand de Noir et rue André Renard seront prochainement refaites de même, sur Haine-Saint-Pierre, des rues Louis Fransson, de la Lune et de l’Harmonie. Tandis que sur Haine-Saint-Paul, le sentier des Bourdons et la rue du Chalet.

Le tout sans oublier les travaux du contournement est qui sont sur le point de débuter et qui vont relier le quartier des hôpitaux au centre-ville. “Un chantier très important pour la mobilité de la ville”, conclut Jacques Gobert.