Drame de Strépy : pour Mattia Imperiale, l’appel de Paolo Falzone est “un crachat de plus en pleine figure”

Pour Mattia Imperiale, a perdu trois proches le 20 mars dernier, son papa, sa tante et son oncle, c’est la goutte d’eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli. “C’est un crachat de plus en pleine figure !”, s’est-il exprimé sur les réseaux sociaux. “Un jour, il faudra parler de la charge mentale et des souffrances subies par les actes, les pensées, le comportement, les décisions et les prises de paroles et l’énorme manque de respect des responsables et de leurs représentants. Ils nous tuent mentalement, une fois de plus.”

Des propos très durs qui font écho à une situation tendue du point de vue mental. “Il faudra aussi parler des différentes procédures judiciaires et de ces chambres du conseil qui ont lieu tous les deux mois apportant avec elles une appréhension constante à l’approche de chaque date fatidique en sachant que la décision qui sera prise pourrait nous achever. Je suis obligé, une fois de plus, de prendre la parole pour exprimer ce que je ressens alors que, croyez-moi, je préférais rester dans mon coin. Je ne parlerai pas de l’horrible manque qui traverse perpétuellement mon corps, du stress et de la fatigue, je considère que cela doit rester dans la sphère privée mais même ça, on m’empêche de le faire. Pas deux jours passent sans qu’un nouvel élément, un nouvel article de presse, une énième provocation ou autres ne viennent jusqu’à nous.”

Une situation qui lui fait se poser énormément de questions, toutes sans réponse… “Comment peuvent-ils oser faire appel ? Comme osent-ils s’exprimer et imaginer ce que l’on peut ressentir ? Comment peuvent-ils tenter de faire croire qu’un bracelet électronique vaut la prison et que cela ne changera rien pour nous ? Qu’est-ce qu’ils en savent ? Comment suis-je censé réagir ? Je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est qu’une fois de plus, on ne nous respecte pas et qu’un jour ou l’autre, il faudra nous rendre des comptes !”

En attendant, l’appel interjeté ce jeudi par Me Discepoli, l’avocat de Paolo Falzone, porte sur la décision du maintien en prison de son client et la demande d’octroi du bracelet électronique. Le dossier devrait être examiné dans la quinzaine par la chambre des mises en accusation. Soit encore des moments angoissants en perspective pour Mattia, sa famille, ainsi que pour les proches des autres victimes.