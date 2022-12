Contournement Est de La Louvière : “les travaux commenceront durant le premier semestre 2023”

Concrètement, il s’agit d’un boulevard constitué de plusieurs ronds-points qui sera construit entre le quartier des hôpitaux Tivoli/Jolimont et l’entrée et sortie d’autoroute le tout pour un investissement de plus de 4,3 millions d’euros. “Ce projet va voir le jour grâce notamment à des subsides régionaux, européens et donc, un investissement communal.”

En outre, c’est l’entreprise Wanty qui a remporté le marché public et qui sera donc en charge des travaux.

La mobilité douce, une priorité

La mobilité figure plus que jamais au programme de la Ville pour les mois à venir avec l’aménagement d’un parking de délestage non loin de l’Hôtel Orange. “L’idée est d’à la fois permettre aux automobilistes de faire du covoiturage mais aussi pour ceux qui voudront se rendre à La Louvière, d’éviter le centre-ville en voiture.”

La Ville compte également améliorer son offre en pistes cyclables et il existe une réelle volonté de continuer à développer la mobilité douce dans la Cité du Loup. “Des investissements de 6 millions d’euros sont prévus pour améliorer le maillage des pistes cyclables entre les différents villages de l’entité. Il y a encore pas mal de lieux des anciennes voies ferrées à aménager et à sécuriser pour favoriser la pratique du vélo à La Louvière.”