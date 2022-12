La Ville de La Louvière et Wilhelm&Co renvoyés dos à dos dans le procès de "La Strada"

Le projet de réaffectation du site de l'ancienne entreprise Royal Boch, dans le centre de La Louvière, lancé par le promoteur Wilhelm & Co, avait été déclaré caduc par les instances communales en avril 2021. "Wilhelm & Co a construit 10 % du projet, un immeuble à appartements, puis plus rien", a précisé jeudi Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière, soulignant l'impossibilité de réaliser le marché. Ce projet, évoqué depuis 2008 mais dont la première demande de permis avait été lancée en 2013, avait connu plusieurs retournements de situation: il consistait en la création de "La Strada", comprenant notamment, un grand centre immobilier et commercial.